Bauern belagern nun auch Italiens Hauptstadt

Die ersten Traktoren sind bereits in den Vororten Roms angekommen. Bauern aus landwirtschaftlich geprägten Regionen wie der Toskana und der Emilia Romagna zogen mit der italienischen Flagge und handgeschriebenen Schildern mit Slogans wie „Kein Bauer, kein Essen“ Richtung Süden in die Hauptstadt. Die italienischen Landwirte teilen viele der Beschwerden ihrer Kollegen in anderen Teilen Europas.