17-jähriges Ski-Juwel wird zur Eisprinzessin

Colturi holte kürzlich bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille im Riesenslalom und sammelte auch im Weltcup schon eifrig Punkte. Beim Slalom in Flachau fuhr sie als Neunte zu ihrem bislang besten Ergebnis. Doch die Italienerin, die für Albanien an den Start geht, liebt es auch ihrer zweiten Leidenschaft nachzugehen: dem Eiskunstlauf. Dass sie auch in dieser Sportart sehr talentiert ist, zeigt ihr Video auf Instagram.