So haben 120 Tage Krieg den Gazastreifen verwüstet

Corey Scher von der Universität New York und Jamon Van den Hoek von der Oregon State University nutzen frei verfügbare Satellitenfotos der ESA, um in Kriegen und Konflikten den Grad der Zerstörung zu bestimmen. Dabei achten sie auf ungewöhnliche Höhenunterschiede bei Gebäuden, was ein Indiz für eine Beschädigung darstellt. Die US-Geografen wenden die Methode seit Jahren erfolgreich an, die Zerstörung im Gazastreifen ist aber selbst für sie erschreckend. „Wir haben an der Ukraine gearbeitet, wir haben uns auch Aleppo in Syrien und andere Städte angesehen, aber das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Schäden in Gaza sind bemerkenswert.“