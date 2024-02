Erste Bilder: Pocher nimmt Kurs auf den Opernball

Er tut es also wirklich: Mittwochvormittag landete Oliver Pocher gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden in Wien. Gemeinsam jettete das Paar aus Miami an und wurde in Österreich von ihrem Gastgeber, dem deutschen Unternehmer Markus Deussl, am Flughafen in Empfang genommen. Geplant ist für Donnerstag ein launiger Abend unter Freunden in der Wiener Staatsoper, zuvor wird am Mittwoch noch bei einer Pressekonferenz geblödelt.