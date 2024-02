Marc Marquez: Neustart mit Sturz und Ärger

Persönliche Abstimmung

„Für mich geht es hier vor allem darum, die richtige Abstimmung, die passenden Einstellungen zu finden“, erklärte der Spanier, der noch mit jenen seiner Ducati-Kollegen gestartet ist und an der persönlichen Fußrasten- bzw. Hebel- oder Sitzposition arbeiten will. Was ihm gar nicht gefällt: „Die allgemeine Entwicklung in Sachen Aerodynamik, bald sehen die Motorräder aus wie die Autos in der Formel 1 - ich glaube, dass die Show ohne besser wäre, auch wenn wir alle vielleicht um drei Zehntel langsamer sind“ Wie eng es hergeht, zeigt die Tatsache, dass 16 (!) Fahrer innerhalb einer Sekunde lagen, Jorge Martin (Ducati) war Schnellster vor Pedro Acosta - der GasGas-KTM-Rookie ist offenbar sofort angekommen. Für Aprilia-Pilot Raul Fernandez ist der Test nach einem Sturz samt Beckenprellung schon vorbei.