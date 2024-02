Trainer-Wechsel! Freunds Handschrift wird deutlich

„Bin von dieser Entwicklung überrascht worden“

Bayerns Junioren liegen in der U19-Liga Süd/West nur auf Platz sieben. In der UEFA Youth League steht am Mittwoch das Playoff-Spiel gegen den FC Basel an. „Ich bin heute von dieser Entwicklung überrascht worden, freue mich aber unheimlich auf die Arbeit mit der Mannschaft und diese spannende Aufgabe“, meinte Maric zu dem offensichtlich recht plötzlich vollzogenen Wechsel.