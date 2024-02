Streit um Lösungen: Keine Kur für pflegende Mama

„Es ist mir oft beinahe zum Weinen, dass man sich nach so vielen Jahren nicht einmal ein bisschen Erholung gönnen kann“ - mit diesen Worten wandte sich Silvia D. (66) im vorigen Dezember an die „Krone.“ Die Gramastettnerin pflegt seit 48 Jahren ihren beeinträchtigen Sohn Markus, hat schon zweimal eine Knie-OP verschoben, um sich um ihn kümmern zu können. Für April hatte die 66-Jährige eine knapp dreiwöchige Kur geplant, aber daraus drohte nichts zu werden: Während ihrer Abwesenheit sollte Markus in der ihm bereits vertrauten Einrichtung in St. Peter am Wimberg wohnen und von dort aus in seine Tagesstätte nach Linz gefahren werden. Den Antrag der Mutter auf Fahrtkostenersatz für diese Strecke lehnte das Land OÖ aus Kostengründen jedoch ab.