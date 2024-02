Was Faschingskostüme über uns Menschen verraten

Die Lust am Verkleiden verspüren schon Kinder. So können sie soziale Rollen üben, spielerisch ihr Naturell entdecken und eine Identität entwickeln. Im Fasching kommen auch viele Erwachsene in diese Leichtigkeit und Ausgelassenheit, indem sie ihre Alltagsrolle verlassen und - versteckt hinter Masken und Kostümen - Facetten ausleben, die sie sonst unter Verschluss halten.