Lamparter verpasst in Seefeld knapp das Podest

Österreichs Nordische Kombinierer haben das Podest im zweiten Bewerb des Weltcup-Triples in Seefeld am Samstag knapp verpasst. Lokalmatador Johannes Lamparter, am Freitag Dritter, landete nach dem zweiten Zwischenrang nach dem Springen als bester ÖSV-Mann unmittelbar vor Stefan Rettenegger auf Platz fünf. Topfavorit Jarl Magnus Riiber gewann nach 10 km Langlauf wie am Vortag überlegen vor Landsmann Jörgen Graabak. Dritter wurde mit Jens Luraas Oftebro ebenfalls ein Norweger.