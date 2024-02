Toronto verliert bei Comeback von Jakob Pöltl

Pöltl hatte sich am 7. Jänner bei den Golden State Warriors eine Verletzung des linken Knöchels zugezogen. In der Folge verpasste der 28-Jährige elf Partien in der Liga, von denen die Raptors lediglich zwei gewannen. Es sei „gut, nach dreieinhalb Wochen wieder zurück auf dem Court zu sein“, ließ der heimische NBA-Pionier wissen. Bei der Niederlage gegen die Rockets habe sein Team „das gesamte Spiel über große Schwierigkeiten in der Defense“ gehabt.