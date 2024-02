Wo ein Kindergarten künftig als Wirtshaus dient

Vor 23 Jahren hat das letzte Gasthaus in einem kleinen Ort im Weinviertel (NÖ) in zugesperrt - ein Schicksal, das die Ortschaft mit vielen anderen teilt: Der wichtigste gesellschaftliche Treffpunkt im Dorfleben war Geschichte. Mut zu neuen Projekten - ganz im Sinne der Belebung der ländlichen Region - hatte jedoch ein junger Gastronom: Der Tourismusschulen-Abgänger baute den Kindergarten, den er einst selbst besucht hatte, in ein stylisches Top-Lokal um.