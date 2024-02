„Das habe ich vermutlich von meinem Papa“

Im Interview mit der „SportBild“ betont der ehemalige Haas-Pilot mit Nachdruck, dass er es weiterhin verdiene, einen Platz in der Königsklasse zu haben. „Ich weiß, dass ich die Fähigkeiten dafür habe. Ich bin gut genug. Das habe ich in der Formel 4, Formel 3 und Formel 2 gezeigt“, so Schumacher. „Dass ich Rennen und Meisterschaften gewonnen habe, wird schnell vergessen. Da habe ich bewiesen, dass ich neben dem Fahren auch mit Druck umgehen kann. Und so anders ist die Formel 1 nicht.“