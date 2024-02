Bauer: „Wir stehen für Lösungen, nicht nur Kritik“

Dünnes Eis, wie können Reformen im Bereich der Spitäler ausschauen? Etwa Schließungen?

Nein, das nicht, aber Spezialisierungen. Gewisse Abteilungen sollte es nicht mehr in jedem Krankenhaus geben. Höhere Fallzahlen in den einzelnen Spitälern bringen dann auch noch bessere Qualität. Aber dazu braucht es den Schulterschluss aller Parteien. Das gilt auch für mehr Bildungszentren, in denen kleinere Volksschulen integriert sind.