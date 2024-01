„Jeder Mensch braucht den guten Ort“

Spannend ist Ihr Werdegang: Von der Bauingenieurin zur evangelischen Pfarrerin und Rektorin der Diakonie. Wie kam es dazu?

Es gibt da einen philosophischen Brückenschlag. Mich hat auch in meinem technischen Studium immer die Statik interessiert. Wie sind die Kräfte dahinter? Warum bleibt ein Bauwerk stehen? Mit 27 habe ich mich dann dazu entschlossen, nicht nur mit Menschen zu arbeiten, sondern für die Menschen. Auch wurde ich in Niederösterreich evangelisch sozialisiert, was dort ja einer Minderheit entspricht.