Benni Raich schwärmt von diesen Ski-Schwestern

Bennis Fazit: „Mein Respekt ist noch einmal gewachsen Auch ihre Eltern haben sehr viel richtig gemacht. Sie haben ihre Kinder animiert, viele Dinge auszuprobieren und ihnen dabei viel Vertrauen geschenkt. Vroni und auch ihr Bruder Johannes, der ebenfalls sehr erfolgreich im Paraski-Weltcup unterwegs ist, machen auch mit ihrem Handicap alles, was junge Menschen so machen.“ Das zeigt auch ihre spontane Gesangseinlage im Skikeller in Veysonnaz (siehe Video unten).