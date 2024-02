Mit ServusTV und krone.at zum Red Bull SoundClash

Das Konzept für den Red Bull SoundClash ist einmalig und findet nach 2018 zum zweiten Mal in Österreich statt. Die Salzburgerin Mathea (Single-Hit „2x“) und die deutsche Künstlerin Elif („Zu Ende“) treten auf zwei gegenüberliegenden Bühnen in vier Runden gegeneinander an (The Cover, The Clash, The Take-over, The Wildcard).