KAC löst mit Erfolg in Linz Viertelfinal-Ticket!

Black Wings beherzt, aber am Ende nicht siegreich

4087 Zuschauer sahen in Linz eine beherzte Vorstellung der zuletzt alles andere als erfolgsverwöhnten Black Wings. Die Oberösterreicher gingen im Mitteldrittel durch Andreas Kristler (25.) im Powerplay auch in Führung. Der ohne Paul Potsma (verletzt) und Niki Kraus (krank) angetretene Tabellenführer wusste aber zu kontern. Simeon Schwinger (39.) schaffte noch vor der Pause den Ausgleich, ehe Nick Petersen (47.) die Kärntner in Führung brachte.