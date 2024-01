VAR-Fehler - Spiel wird komplett wiederholt

Ein Tor von Genks Yira Sor per Elfmeter-Nachschuss war aberkannt worden, nachdem der VAR entschieden hatte, dass Sor zum Zeitpunkt der Elfer-Ausführung schon in den Strafraum gelaufen war. Wie die Wiederholung zeigte, waren aber auch zwei Anderlecht-Profis vorzeitig in den Sechzehner gelaufen.