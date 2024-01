Familie und drei Hunde aus Feuer-Hölle gerettet

Am Freitagabend um 22.34 Uhr wurde die Polizeiinspektion Götzis von der Vorarlberger Landesleitzentrale über einen Brand in einem Wohnhaus informiert. Die Erstinformation: Zwei Personen würden sich noch im Objekt befinden. Die Polizeistreife traf um 22.37 Uhr am Brandort ein, wo sie eine 13-Jährige am Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss wahrnahmen. Das Mädchen hatte zuvor den Brand entdeckt und ihren gleichaltrigen Bruder telefonisch gewarnt.