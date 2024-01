Norwegischer Dreifachsieg, Simon Eder auf Rang 25

Bö fabrizierte in der ersten Runde nach einem Stolperer einen Bauchfleck und schoss sich anschließend mit vier Strafrunden aus dem Siegerrennen. Der pfeilschnelle Weltcupleader landete letztlich nur neun Sekunden hinter den Podesträngen. Eder verzeichnete zwei Schießfehler, riss in der Loipe aber viel Rückstand auf und kam im 30er-Feld mit über zwei Minuten Rückstand ins Ziel. Dem 40-Jährigen ist in dieser Saison noch kein Top-15-Ergebnis gelungen.