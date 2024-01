Wir sind die Kulturhauptstadt mit 1000 Jodlern!

Gute Stimmung, noch wenig Andrang

Obwohl die Fiakerpferde in der tief winterlichen Kaiserstadt dampfen und schnauben und der Andrang an Touristen überschaubar ist, liegt eine gewisse Neugierde und Vorfreude in der Luft. In den letzten Tagen arbeiteten internationale Künstler emsig an der Fertigstellung der Hauptschau „kunst mit salz & wasser“ im Alten Sudhaus der Salinen.