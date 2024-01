Premierensieg für Schweizerin, Hauser auf Rang 23

Die Schweizerin Lena Häcki-Groß hat am Freitag in Antholz ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon gefeiert. Sie gewann bei der WM-Generalprobe das auf 12,5 km verkürzte Rennen in fehlerfreien 36:49,0 Minuten 20,2 Sekunden vor den Französinnen Julia Simon (2 Fehlschüsse) und Lou Jeanmonnot (+31,4 Sek./1).