Das schönste Kompliment für den Irren

Die Streif zieht den Wahnsinn magisch an. Wahnsinn? Da ist Fabio Wibmer meist nicht weit weg. Das ist jener Mountainbiker und Trialfahrer, der mit seinen unfassbaren Tricks mehr YouTube-Klicks als jeder andere Österreicher bekommt. Mit seiner - für einen Laien lebensmüde wirkenden - Salto-Show über die komplett vereiste Streif hat der 28-Jährige wieder den Vogel abgeschossen. 14 Meter Luftstand beim Salto in die Mausefalle, mehr als 100 km/h auf dem Tacho, die weitesten Sprünge gingen 35 Meter. „Das war am Limit.“ Und das sagt einer, der gesteht, dass er den Satz „Fabio, du bist verrückt“ öfter als „Hallo“ oder „Guten Morgen“ hört. „Das ist eigentlich das schönste Kompliment für mich, wenn mich jemand als verrückt bezeichnet“, sagte Wibmer gestern in Kitz der „Krone“ mit einem Lächeln.