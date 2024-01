Australien beim Asien-Cup bereits im Achtelfinale

Die ab der 37. Minute in Überzahl spielenden Palästinenser glichen zu Beginn der zweiten Halbzeit per Eigentor aus, der erste Sieg beim Asien-Cup seit 2015 wollte aber nicht mehr gelingen. Die Emirate führen ihre Gruppe aktuell vor dem Iran an, der am Freitag auf Außenseiter Hongkong trifft. Palästina ist Dritter.