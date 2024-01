Wende bei Rapids Grüll? Jetzt lockt Union Berlin

Fiorentina, Mainz, Werder Bremen - die Gerüchte über die angeblichen Grüll-Interessenten sind nicht neu, nur die Klubs wechselten. „Seit ich bei Rapid bin, wird in jeder Transferperiode spekuliert“, sieht das der Flügelstürmer im „Krone“-Gespräch in Belek entspannt. Dass er im Sommer ablösefrei seinen nächsten Karriereschritt machen wird, ist bekannt. Aber eben erst im Sommer. Weil Katzer nicht mehr damit gerechnet hatte, dass für Grüll so kurz vor Vertragsende in Hütteldorf noch eine akzeptable Ablöse geboten wird. Er erklärte das Thema für den Winter beendet.