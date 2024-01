Feldhockey-Herren und ihr Olympia-Traum

Im Feldhockey nicht spitze

Denn während die „Red Capricons“ - so der Spitzname der rot-weiß-roten Auswahl - im (nicht olympischen) Hallenhockey als regierender Welt- und Europameister die Weltrangliste anführen, tut man sich auf dem Feld (Rang 20) ungleich schwerer. „Die Top-Nationen haben eine eigene Mannschaft, die sich das ganze Jahr nur auf Feldhockey konzentriert. Das ist bei uns nicht möglich“, erklärt der Wiener Fabian Unterkircher, der in der Hallen-Saison in Deutschland spielt, auf dem Feld im Sommer in Holland geigt. Zuletzt gab es vor der Olympia-Quali kein einziges Testspiel auf dem großen Feld.