Ist das Österreichs schlimmstes Gefängnis?

Es sind katastrophale Zustände, die in der Justizanstalt herrschen sollen: Von Mäusen in der Küche über Diebstähle bis hin zu tätlichen Übergriffen, denen die Justizwache tatenlos gegenüberstehe, reichen dabei die Vorwürfe. „Vieles wird einfach vertuscht“, so ein ehemaliger Gefangener zur „Krone“.