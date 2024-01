Erneut Solo-Sechser: 1 Mio. Euro gehen nach Wien

Ein Wiener bzw. eine Wienerin sorgte für den dritten Solo-Sechser in Folge, und die „sechs Richtigen“ im zweiten von zwei gespielten Quicktipps waren - wie auch schon zuvor für einen win2day-User am Mittwoch und einen Vorarlberger bei der Bonusziehung am Freitag - exakt eine Million Euro wert.