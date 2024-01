Türkei zur EU? Darum kann es nicht funktionieren

Gedanken, die Türkei in die EU aufzunehmen, sind fast so alt wie die Europäische Union selbst. Obwohl die fast 85 Millionen Türken einen großen, neuen Markt für viele westliche Firmen eröffnen würden, ist der Erdogan-Staat so weit wie selten zuvor von einem Beitritt entfernt. Auch aufgrund eines pikanten Vorfalls aus der Sportwelt. Krone+ zeigt die hartnäckigsten Vorbehalte und Thesen und warum sich die Geschichte wiederholt.