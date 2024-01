Freuden-Tränen in Detroit, tiefe Trauer in Dallas

Die Defense hält

8:41 Minuten vor Ende des dritten Viertels sorgte Badgley mit einem 54-Yard-Field Goal für die 24:17-Führung der Lions - dann übernahm die aggressive Defense das Kommando. Bis auf zwei Field Goals von Brett Maher schrieben die Rams nicht mehr an. Am Ende konnte Detroit bei eigenem Ballbesitz die Uhr runterticken lassen. In der TV-Übertragung von NBC wurden Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion eingeblendet, die Tränen in den Augen hatten. Die Detroit Lions sind eines von nur vier NFL-Teams ohne Super-Bowl-Teilnahme.