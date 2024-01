Pizzeria-Besitzerin setzt Hass-Poster vor die Tür

Gast hetzte auf Google gegen Minderheiten

In dem Google-Kommentar hatte sich einer der Besucher darüber beschwert, dass er in der Pizzeria „neben einigen Schwulen“ habe sitzen müssen und neben „einem Buben im Rollstuhl, der nur mit Mühe essen konnte“. Deshalb gab er in seiner Bewertung nur einen von fünf Sternen.