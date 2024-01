Schauspielhaus Salzburg: Intendant freigestellt

Im größten freien Theater Österreichs schwelt offenbar seit Monaten eine Krise. Pienz ist seit 2003 geschäftsführender Intendant. Er sagte in einem Interview, im Einvernehmen mit dem Vorstand zu sein. Seine Freistellung sei nur kurzfristig und habe vor allem private Gründe. Er gehe davon aus, dass er „nächste oder übernächste Woche“ sein Amt als Intendant wieder ausüben werde. Pienz bestritt auch nicht, dass es Differenzen gibt - diese seien etwa mit den Folgen von Pandemie und Kurzarbeit zu erklären. So habe sich in der Covid-Zeit die Kommunikation im Betrieb verändert: hin zu sozialen Netzwerken und „weg vom direkten Kommunizieren“. Als weiteren Grund für Probleme nannte er mehrere Mitarbeiterwechsel im engsten Managementbetrieb.