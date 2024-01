Auftaktsiege für Dänemark, Norwegen und Schweden

Auch am zweiten Tag der Handball-EM der Männer in Deutschland haben sich die Favoriten jeweils klar durchgesetzt. Titelverteidiger Schweden fertigte Bosnien-Herzegowina in Mannheim in Gruppe E mit 29:20 ab. In Pool F setzte sich Weltmeister Dänemark in München gegen Tschechien nach einem 9:9 zur Halbzeit noch mit 23:14 durch. Und Norwegen besiegte Polen in Gruppe D in Berlin mit 32:21.