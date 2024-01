Perfekt! Bayern holt Eric Dier von Tottenham

Der 29-Jährige soll als erster Winterzugang dazu beitragen, den personellen Engpass in der Defensive des deutschen Fußball-Serienmeisters zu verringern. Englische Medien berichteten am Donnerstag von einer leistungsbezogenen Leihgebühr von bis zu 3,5 Millionen Euro. Dier ist im defensiven Mittelfeld ebenso einsetzbar wie in der Innenverteidigung.