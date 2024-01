So süß danken die Dänen ihrer „Dronning Daisy“

Literatur, Kunst und Zigaretten

Außer ihren Pflichten als Königin hat die achtfache Großmutter noch viele andere Betätigungsfelder. Als sprachbegabte Intellektuelle, die in Cambridge und an der Sorbonne studierte und fließend Englisch, Französisch, Deutsch und Schwedisch spricht, war sie an mehreren Übersetzungen beteiligt. 1981 etwa erschien die Dänisch-Übersetzung von Simone de Beauvoirs Roman „Alle Menschen sind sterblich“, die sie mit ihrem Ehemann unter Pseudonym veröffentlichte.