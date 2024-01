Champions League-Flair am Hartberger Parkett

Neben den nationalen Klubs Sturm Graz, Rapid Wien, Austria Wien, LASK, WAC und Hartberg werden auch internationale Topteams wie Bayern München, Chelsea, Benfica Lissabon, Juventus, RB Leipzig oder Borussia Dortmund am Parkett mit dabei sein. „Wir sind natürlich sehr glücklich, endlich wieder ein Turnier veranstalten zu dürfen“, meint Mitveranstalter Thomas Unger, „das Teilnehmerfeld ist ausgezeichnet und es wird sicherlich wieder ein toller Bandenzauber gezeigt.“



Natürlich werden in Hartberg die größten Talente ihr Können am Parkett zeigen. Mit Kenan Yildiz, hat bereits ein ehemaliger Spieler von Bayern München, den internationalen Durchbruch geschafft. Der 18-jährige Angreifer ist derzeit bei Juventus Turin unter Vertrag und hat erst kürzlich sein Startelf-Debüt in der Nationalmannschaft der Türkei gegen Deutschland gegeben - natürlich gleich mit dem ersten Länderspieltor. „Das macht natürlich Spaß, wenn man sieht, wer schon aller hier gekickt hat“, so Unger weiter.



Klubs aus Österreich dominieren

Schaut man sich die Siegerliste der ersten vier Turniere in Hartberg an, dann fällt natürlich die Dominanz der österreichischen Klubs auf. Mit Rapid (2020), dem LASK (2018) und Red Bull Salzburg (2017) haben gleich drei Teams aus Österreich bereits den Siegerpokal in den Armen gehalten. Einzig Ajax Amsterdam holte 2019 als ausländisches Team den Sieg.

Wir haben uns vor dem Turnier noch mit einem der Organisatoren unterhalten. Hier gibt es das ganze Interview mit Thomas Unger: https://www.krone.at/3215175



Gruppeneinteilung der Vorrunde

Gruppe A: Borussia Dortmund, Juventus Turin, NS Mura, Sturm Graz, Austria Klagenfurt, SV Ried, St. Johann/Haide, FC Gleisdorf

Gruppe B: Benfica Lissabon, RB Leipzig, Club Brügge, WAC, GAK, Ferencvaros, AKA St. Pölten, NK Aluminij

Gruppe C: FC Chelsea, AC Sparta Prag, TSV Hartberg, Slovan Bratislava, SK Rapid, NK Celje, Fußballschule Raffl, TB Berlin

Gruppe D: Bayern München, SK Slavia Prag, NK Maribor, NK Lokomotiva Zagreb, FK Austria Wien, LASK, JFV Bremerhaven, LAZ Eisenstadt



Der Livestream für das Hallenturnier in Hartberg wird am Samstag um 8.25 Uhr in diesem Artikel gepostet:

https://fan.at/news/659d27ffaecaa513d4aa2a42