Ofner und Thiem schlagen erneut in Kitzbühel auf

Ofner setzt auf Heimvorteil

Turnierdirektor Alexander Antonitsch will das Event in der Gamsstadt heuer mit Blick auf die Sommerspiele positionieren. Er hoffe, dass andere Topspieler dem Beispiel von Ofner und Thiem folgen und „das Generali Open als Generalprobe für die Olympischen Spiele betrachten“. Der Steirer Ofner, der vor sieben Jahren in Kitzbühel das Halbfinale erreicht hatte, setzt auf den Heimvorteil. „Vielleicht läuft es heuer ja besser als letztes Jahr.“ 2023 war er als gesetzter Spieler schon im Achtelfinale gescheitert.