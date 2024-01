Misolic und Kraus scheitern in der Qualifikation

Sebastian Ofner und Dominic Thiem sind die einzigen zwei Österreicher im Einzel-Hauptbewerb der am Sonntag beginnenden Australian Open. Der Steirer Filip Misolic und die Wienerin Sinja Kraus sind am Mittwoch gleich in der ersten Qualifikationsrunde für das erste Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres ausgeschieden.