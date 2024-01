„Franz, du leuchtest für uns ab jetzt von oben!“

Berührende Worte

Von allen Seiten gab es berührende Wortmeldungen, Bayern-Legende Sepp Maier (79) betrauerte den Tod in einem Brief: „Ich werde Dich nie vergessen, als Teamkollege, Sportsmann und vor allem als Mensch. Du warst ein Popstar des deutschen Fußballs. Du warst für uns immer eine Lichtgestalt, die leuchtet ab jetzt von oben.“ Ex-Teamchef Berti Vogts (77) stand mit Beckenbauer in 71 Länderspielen auf dem Rasen: „Er war ein Freund - und der deutsche Fußball verliert seine Galionsfigur.“ Der frühere Abwehrspieler kann sich zu Ehren Beckenbauers vorstellen, den deutschen Pokalbewerb umzubenennen: „Es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät.“