Rapid feiert 125er mit Legenden und Jubiläumsdress

Jubiläumstrikot-Edition

Außerdem wurde eine Jubiläumstrikot-Edition samt eigens dafür adaptiertem Wappen präsentiert. Die Leibchen sind in Anlehnung an die Gründungsfarben in eine blaue und rote Hälfte geteilt und werden von den Hütteldorfer Profis am 4. Februar im Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen den SKN St. Pölten getragen. Die Shirts wurden in einer Auflage von 1899 Stück produziert und sind HIER zu erwerben.