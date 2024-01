Das macht Unternehmern jetzt die größten Probleme

Was bringt 2024? Wenn Unternehmer in Oberösterreich nach ihrem Gefühl für das kommende Jahr gefragt werden, macht sich Sorge und Skepsis breit. „Wir haben im letzten Jahr an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt“, sagt Doris Hummer, Obfrau des Wirtschaftsbund Oberösterreich. Eine IMAS-Studie liefert Details.