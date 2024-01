Winnipeg Jets setzen Siegeszug gegen Arizona fort

Die Winnipeg Jets haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und den Platz an der Spitze der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL behauptet. Das Team aus Kanada feierte am Sonntag mit einem 6:2 gegen die Arizona Coyotes den sechsten Sieg hintereinander und führen die Liga mit den meisten Punkten (56) und den wenigsten Gegentoren (94) an.