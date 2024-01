Am Berg gestrandet: Rettung dauerte 15 (!) Stunden

Zu einem unfassbaren Einsatz mussten Tirols Bergretter in Osttirol ausrücken! Drei Alpinisten stiegen trotz widrigster Verhältnisse vom Lucknerhaus in Kals am Großglockner in Richtung Ködnitzkees hinauf. Plötzlich steckten sie fest und setzten einen Notruf ab. Ihre Bergung dauerte rund 15 (!) Stunden - sie konnten schließlich unversehrt ins Tal gebracht werden.