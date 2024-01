Wiener Schmuckstücke erstrahlen in neuem Glanz

Schleusenhaus nun so wie von Otto Wagner geplant

Erst zum Jahreswechsel abgeschlossen wurden die Arbeiten an der historischen Schleusenanlage von Otto Wagner in Nussdorf. Die nun ungewohnte Farbgebung - ganz in weiß gehalten mit braunen Fenstern - bedeutet keine schlampige Restaurierung, sondern im Gegenteil nach Jahrzehnten die Wiederherstellung der ursprünglichen Pläne des bedeutenden Architekten.