Sogar das Kochen für die Mama wurde zum Duell

Welches Essen schmeckte besser?

„Egal um was es gegangen ist, egal in welcher Disziplin. Selbst beim Kochen für die Mama ging’s darum, welches Essen besser schmeckt“, so Wagner senior. Auch Dreifach-Staatsmeister Simon und Julian betonen: „Es war immer ein Kampf zwischen uns!“ Mit dem Beginn der Kartkarriere hatte sich die Rivalität noch mehr verstärkt und ist auch 20 Jahre später noch nicht erloschen. Auch wenn’s laut Papa Friedrich mit dem Alter besser geworden ist.