Scheidung der Vollgas-Ehe um 5 vor 12 abgesagt

Aufatmen bei Simon Wagner, seinem ungarischen Eurosol-Racing-Team und allen Partnern vor der am Freitag in Freistadt startenden Jännerrallye. Die Österreichs Rallye-Dominator nun doch in seinem Škoda Fabia RS Rally2 bestreiten wird! Was erst jetzt entschieden wurde, nachdem die tschechische Motorsportschmiede zuletzt etwas „gestottert“ haben soll. Was jedoch nicht auf den Top-Motor bezogen ist, sondern auf vertragliche Rahmenbedingungen