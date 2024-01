Nur der Zoll macht vor legendärem PS-Fest Probleme

Die Weihnachtsfeiertage und Silvester sind gerade mal vorbei und schon steht das nächste große Fest an. Zumindest für Motorsportfanatiker. Denn am Freitag wisdrd die 37. Jännerrallye im Raum Freistadt eröffnet. Und somit jener legendäre auch heuer zur Staatsmeisterschaft zählende Lauf, der im Vorjahr rekordverdächtige 140.000 Zuschauer verteilt an drei Tagen ins Mühlviertel gelockt hatte. Womit man sogar um offiziell 15.000 mehr hatte als der in Deutschland, Tschechien und Oberösterreich stattfindende WM-Lauf im Oktober.