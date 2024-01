Trotz Loutitt-Sturz: Kanada-Girls heiß aufs Podest

Kärntner Expertise im „Team Canada“

Der Achomitzer ist seit 2021 bei den Kanadierinnen Cheftrainer. Die Alpenarena ist für Loutitt, die im Vorjahr mit 97,5 m Schanzenrekord sprang, und Co. also längst wie ein Wohnzimmer. Der beste Beweis war Abigail Strate.

Die 22-Jährige jubelte nach Top-Platzierungen in Oberstdorf (2.) und Garmisch (3.) am Mittwoch als Dritte über ihren dritten Podestplatz in Folge. „Die Mädels kennen die Schanze, wir trainieren hier oft, weil du in Villach an vielen Feinheiten arbeiten kannst.“, betont Zwitter.