Macheten-Mord: Anklage gegen vier Männer

In der Nacht des 19. April 2023 sollen die nun angeklagten Algerier in einem Hinterhalt auf das Opfer losgegangen sein. Ihm waren durch die Hiebe ein Unterschenkel und ein Unterarm praktisch abgetrennt worden. Wenige Tage später starb der Mann im Spital aufgrund des Blutverlustes. Die Tatwaffe - eine Machete - wurde von einer Hundebesitzerin zufällig in einem Gebüsch am Donaukanal gefunden.