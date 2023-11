Hinrichtung vor U-Bahn: Macheten-Killer in Haft

Streit und gegenseitige Drohungen als Motiv

Wie die akribischen Ermittlungen ergaben, waren insgesamt vier Landsleute an der Hinrichtung des Opfers beteiligt. Drei von ihnen dürften für den Drogenmafia-Rachemord – das Motiv waren Streitigkeiten und gegenseitige Bedrohungen – extra aus Frankreich angereist und dann gleich wieder dorthin geflüchtet sein. Vorerst konnte nur ein 24-jähriger Algerier noch in der Tatnacht nach einer Verfolgungsjagd samt Sprung in den Wiener Donaukanal gefasst werden.